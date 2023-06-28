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На старті Європейських ігор українки поступилися іспанкам.

У матчі другого туру групового етапу Європейських ігор жіноча збірна України з пляжного футболу обіграла Італію.

У першому періоді команди мали моменти, але відкрити рахунок не вдалося. У другому періоді картина повторилася.

На початку третього періоду італійка Катаріна Барджі відкрили рахунок у матчі, але потім за одну хвилину Юлія Дехтяр двічі вразила ворота суперниць.

Таким чином, Україна після поразки від Іспанії (4:6) у стартовому турі продовжує боротьбу за вихід із групи.

Італія — Україна 1:2

Голи: Барджі, 26 — Дехтяр, 33, 34.

Італія: Галлоні, Руотоло, Барджі, Піза, Майорка, Іанелла, Феррацца, Сантос, Веккйоне, Саджон, Натіккйоні, Прівітера.

Україна: Терех, Кислова, Тихонова, Дехтяр, Костюк, Випасняк, Кирильчук, Кліпаченко, Дубицька, Шульга, Василюк, Бабенко.

Попереджені: Натіккйоні, Веккйоне — Дубицька, Шульга, Костюк.

Вилучена: Шульга, 34 (друге попередження).