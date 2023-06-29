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Відверте зізнання колишнього гравця Челсі.

Сенегальський центральний захисник Каліду Кулібалі кількома днями раніше завершив трансфер із лондонського Челсі до саудівського Аль-Хілялю, де вже потрохи освоюється в новому середовищі.

Разом із тим, колишній гравець "синіх" уже встиг дати інтерв’ю, у якому розповів про власні думки стосовно останніх змін у футбольному житті.

"Я не можу заперечувати, що приїхав до Саудівської Аравії, зокрема, через гроші. Я зможу допомогти всій своїй родині жити добре: починаючи від батьків і сягаючи моїх двоюрідних братів і сестер, а також підтримувати діяльність моєї асоціації Capitaine du Coeur у Сенегалі.

Ми нещодавно почали будувати поліклініку в селі моїх батьків. А в мене ще є багато проектів, щоб допомогти молоді.

Окрім того, я — мусульманин, і зараз я переїжджаю в ідеальну країну для мене і моєї родини.

Щодо Челсі, то мені не подобається сидіти на лаві запасних і нічого не робити. Я вважаю за краще йти туди, де мене справді хочуть бачити в грі", — заявив сенегальський виконавець.

ЗМІ повідомляли, що Челсі заробив на продажі 32-річного Кулібалі 25 млн євро, тоді як рік тому підписав його з італійського Наполі за 38 млн євро.