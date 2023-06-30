Другое

Аль-Кадісія призначила нового головного тренера.

Футбольний клуб Аль-Кадісія, що виступає у другому за силою дивізіоні Саудівської Аравії, оголосив про призначення нового головного тренера.

Їм став легендарний нападник Ліверпуля Роббі Фаулер, терміни контракту з яким не повідомляються.

روبي فاولر.. أحد أشهر لاعبي ليفربول والدوري الإنجليزي.. مدربًا

للقادسية ❤️💛 pic.twitter.com/OhKxX0B2uL — نادي القادسية السعودي (@qadisiyah1967) June 29, 2023

Протягом тренерської кар'єри Роббі Фаулер очолював індійський Іст Бенгал, австралійський Брісбен Роар та Муангтонг Юнайтед з Таїланду.

Щодо Аль-Кадісії, то вона у минулому сезоні посіла 11-те місце у турнірній таблиці другого дивізіону Саудівської Аравії.