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Український футболіст продовжить кар'єру в Казахстані.

Український нападник Дмитро Хльобас перейшов у Кизилжар. Казахстанський клуб заявив 29-річного форварда на сезон. Про це пише Sports.kz.

Українець раніше виступав за київське Динамо, Говерлу, Ворсклу, Динамо Мінськ, Десну та Колос. Хльобас вже грав у чемпіонаті Казахстану. У другій половині 2021 року він захищав кольори Ордабаси. Після від'їзду з Шимкента українець грав у Вірменії за Урарту.

За вірменську команду Дмитро зіграв 28 ігор у всіх турнірах сезону, забивши 10 голів і віддавши двох асистів.