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Гарет поділився враженнями від виступів з гравцем.

Гарет Бейл розповів про виступи з Кріштіану Роналду - повідомляє Marca.

"Він був хорошим товаришем по команді, і у нас завжди були хороші стосунки. Він був хорошим, хоча у нього були свої моменти.

Наприклад, якщо ми вигравали 5:0, а він не забивав, він заходив у роздягальню і кидав своїми бутсами, наче він сердиться. Це ніби ти виграєш гру Кубка Райдера, і ти злишся, тому що ти не набрав очки".

Обидва гравці були частиною знаменитого тріо у Реалі минулого десятиліття та виграли багато трофеїв, включно з Прімерою та Лігою чемпіонів.