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Ініціатором ідеї став Арсен Венгер.

Правило офсайду у футболі можуть змінити, повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, ФІФА та Міжнародна рада футбольних асоціацій (IFAB) працюють над запровадженням оновленого правила про положення "поза грою".

Якщо нова концепція буде прийнята, то офсайдом буде вважатися положення, коли все тіло гравця атаки в момент пасу знаходиться ближче до воріт суперника, ніж захисник.

Іншими словами, коли частина тіла атакуючого футболіста знаходиться на одній лінії з останнім гравцем оборони, це не може вважатися офсайдом.

Це нововведення вже обговорювалося на засіданнях IFAB. Спочатку воно буде протестовано у нижчих дивізіонах Швеції, Італії та Нідерландів.

Зазначимо, що ініціатором нововведення є колишній головний тренер Арсеналу Арсен Венгер, який є директором ФІФА з розвитку.