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Хорват близький до переходу в клуб із Саудівської Аравії.

Марцело Брозович продовжить кар'єру в Ан-Насрі, повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.

За його інформацією, клуб із Саудівської Аравії заплатить за 30-річного футболіста 17-18 мільйонів євро. Інтер прийняв цю пропозицію.

Зазначимо, що контракт Брозовича із "нерадзурі" розрахований до літа 2024 року.

У 28 матчах сезону Серії А Брозович забив 3 голи і віддав 5 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Інтер визначився з заміною для Брозовича.