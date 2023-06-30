Команді потрібен новий гравець в центр поля.
Давіде Фраттезі, getty images
30 червня 2023, 00:36
Інтер домовився про продаж Марцело Брозовича в Ан-Наср, тому працює над підписанням нового гравця в центр поля.
Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, італійський клуб вирішив інвестувати зароблені гроші в перехід Давіде Фраттезі.
Зазначимо, що в цьому сезоні в італійського гравця 28 поєдинків на клубному рівні, в яких відзначився шістьма голами.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Інтер отримає за трансфер Марцело Брозовича 23 мільйони євро.