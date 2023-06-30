Італія

Команді потрібен новий гравець в центр поля.

Інтер домовився про продаж Марцело Брозовича в Ан-Наср, тому працює над підписанням нового гравця в центр поля.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, італійський клуб вирішив інвестувати зароблені гроші в перехід Давіде Фраттезі.

Зазначимо, що в цьому сезоні в італійського гравця 28 поєдинків на клубному рівні, в яких відзначився шістьма голами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Інтер отримає за трансфер Марцело Брозовича 23 мільйони євро.