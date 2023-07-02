Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 22 бойових зіткнення.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли близько 15 населених пунктів. Зокрема, під вогонь потрапили Красні Лози, Грем’яч, Богданове Чернігівської області; Волфине, Костянтинівка, Басівка Сумської області та Гатище, Огірцеве і Дворічанське на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку Новоселівського Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Кислівки, Котлярівки та Берестового Харківської області.

На Лиманському напрямку, протягом доби, противник проводив наступальні дії в районі Серебрянського лісництва, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів в районах Невського і Білогорівки Луганської області та Спірного і Роздолівки на Донеччині.

На Бахмутському напрямку противник здійснив безуспішні наступальні дії в районах Богданівки та Хромового. Завдав авіаційних ударів в районах Торецька і Нью-Йорка Донецької області.

На Авдіївському напрямку, за підтримки авіації, ворог вів безуспішні наступальні дії в районах Авдіївки та Первомайського. Здійснив артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів.

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі атаки противника в районі Мар’їнки. У той же час, ворог завдав авіаційного удару біля цього міста.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Благодатного та Золотої Ниви. Здійснив обстріли близько 15 населених пунктів. Зокрема, постраждали Новомихайлівка, Катеринівка, Єлизаветівка, Богоявленка, Пречистівка та Золота Нива Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Безуспішно намагався провести наступальні дії в районі Рівнополя, зазнав втрат.

На тлі успішних бойових дій Сил оборони України та через значні втрати противника в живій силі, збільшуються випадки дезертирства в підрозділах російських окупаційних військ, які все частіше самовільно залишають бойові позиції. Зокрема, близько 50 військовослужбовців етнічних дагестанців зі складу каспійської флотилії, в районі населеного пункту Дорожнянка Запорізької області, відмовились брати участь в бойових діях. Наявне в підрозділі озброєння російські відказники вивели з ладу.

Разом з тим, російські окупанти продовжують використовувати цивільне населення в якості “живого щита”. Так, в населеному пункті Тополівка Херсонської області, російське військове командування розселяє своїх військовослужбовців у приватних будинках, в яких проживає цивільне населення.

Авіація сил оборони України за минулу добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу противника та один — по зенітно-ракетному комплексу ворога.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили один пункт управління, 6 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, 3 склади боєприпасів, 24 артилерійських засоби на вогневих позиціях та станцію РЕБ противника.

Загалом, минулої доби, наші воїни ліквідували 530 російських окупантів, один танк, 5 бойових броньованих машин, 35 артсистем, дві РСЗВ, 26 БПЛА оперативно-тактичного рівня та 9 автомобілів та 11 одиниць спеціальної техніки.