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Однак 30-річний футболіст вважає за краще залишитися в Європі.

Клуб із Саудівської Аравії хоче укласти договір із Мауро Ікарді, повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

За його інформацією, нападнику ПСЖ запропоновано трирічний контракт, зарплата – 25 мільйонів євро на рік.

Сам футболіст хотів би залишитися в Європі. Викупити його хоче Галатасарай, також аргентинцем цікавився один італійський клуб. Ймовірно, мова про Мілан.

За 24 гри у чемпіонаті Туреччини минулого сезону Ікарді забив 22 голи.