Однак 30-річний футболіст вважає за краще залишитися в Європі.
МАУРО ІКАРДІ, GETTY IMAGES
02 липня 2023, 23:59
Клуб із Саудівської Аравії хоче укласти договір із Мауро Ікарді, повідомляє журналіст Ніколо Скіра.
За його інформацією, нападнику ПСЖ запропоновано трирічний контракт, зарплата – 25 мільйонів євро на рік.
Сам футболіст хотів би залишитися в Європі. Викупити його хоче Галатасарай, також аргентинцем цікавився один італійський клуб. Ймовірно, мова про Мілан.
За 24 гри у чемпіонаті Туреччини минулого сезону Ікарді забив 22 голи.