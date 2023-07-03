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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 2 липня.

Завершилася 494 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Країни Європи готуються порушити ядерну угоду з Іраном – The Guardian.

Велика Британія та інші європейські держави оголосять про плани вперше порушити ядерну угоду з Іраном від 2015 року, оскільки країни не збираються скасовувати санкції проти Тегерана щодо використання ракет.

Суть цієї угоди, яку Іран уклав з Британією, Китаєм, Францією, Німеччиною, Росією, США та Францією, полягала в обмеженні ядерної програми Тегерана, щоб ускладнити йому отримання розщеплюваного матеріалу для створення бомби в обмін на звільнення від економічних санкцій.

- З Енергодара виїхала частина колаборантів-працівників ЗАЕС і персоналу Росатому.

- У Приморсько-Ахтарську в Краснодарському краї РФ біля військового аеродрому стався вибух біля військового аеродрому, звідки запускали "Шахеди" – ЗМІ.

- В районі Антонівського мосту триває сильна бойова робота, здебільшого там контрбатарейна боротьба – Гуменюк.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування ворожих наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність. Завдав авіаційного удару в районі Ветеринарного Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема це — Карповичі та Кам'янська Слобода Чернігівської області; Миропілля і Рясне Сумської області та Уди, Пильна, Вовчанськ, Бударки, Чугунівка, Одрадне і Кам'янка Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Кислівки та Котлярівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Тополі, Новомлинськ, Фиголівка, Масютівка та Кислівка Харківської області.

На Лиманському напрямку противник здійснив безуспішні наступальні дії в районах Невського та південніше Діброви Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Виїмки і Спірного Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Діброва, Верхньокам’янське, Роздолівка і Берестове — Донецької.

На Бахмутському напрямку противник здійснив безуспішні наступальні дії в районі Богданівки Донецької області. Завдав авіаційних ударів біля Білої Гори, Торецька та Нью-Йорка.

Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали близько 15 населених пунктів, серед них Васюківка, Маркове, Богданівка, Часів Яр, Іванівське, Олександро-Шультине, Біла Гора, Диліївка та Південне Донецької області.

На Авдіївському напрямку, за підтримки авіації, противник вів безуспішні наступальні дії в районі Авдіївки Донецької області. Здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів. Під вогонь потрапили, зокрема Новокалинове, Бердичі, Авдіївка, Первомайське та Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі атаки противника в районі міста Мар’їнка. У той же час, ворог здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Гостре, Георгіївка, Мар’їнка тв Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Макарівки Донецької області. Здійснив обстріли близько 15 населених пунктів, зокрема це, Парасковіївка, Новомихайлівка, Золота Нива, Сторожеве, Благодатне, Макарівка, Вільне Поле, Зелене Поле на Донеччині.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Здійснив артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів, серед них Новодарівка, Левадне, Ольгівське, Гуляйполе, Білогір'я Запорізької області; Золота Балка, Михайлівка, Гаврилівка, Качкарівка, Козацьке, Іванівка, Антонівка, Зеленівка Херсонської області та місто Херсон.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Сьогодні – в Одесі, перш за все для того, щоб привітати наших воїнів Військово-Морських сил Збройних Сил України із їхнім професійним днем. Привітати – і подякувати за сміливість, за героїзм та за надзвичайно круті результати для України, які вони здобули та здобувають.



Ворог точно не диктуватиме умов у Чорному морі, і окупантам доведеться так само боятися наближатись до нашого українського Криму і до наших берегів Азовського моря, як російські кораблі вже бояться наближатись до нашого Чорноморського узбережжя.



Разом – ми переможемо! Ніколи українські береги не терпітимуть окупантів.



Слава всім нашим захисникам! Слава всім нашим захисницям! Я дякую тобі, Одесо, за цей день!".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!