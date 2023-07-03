Футболіст хоче залишити свій клуб.
Арда Гюлер - Getty Images
03 липня 2023, 10:35
Арда Гюлер може перебратися до Іспанії, тому що Реал Мадрид, Барселона та Севілья прагнуть підписати плеймейкера Фенербахче.
Минулого тижня Гюлер зустрівся з майбутнім спортивним директором Барселони Деку, і "блауграна" добре оцінила свої шанси, незважаючи на конкуренцію з усієї Європи.
Як повідомляє турецька газета Hurriyet, Гюлер має зустрітися з президентом Фенербахче Алі Кочем і тренером Ісмаїлом Карталом. Тоді він повідомить їм про своє рішення щодо свого наступного клубу.
Повідомлялося, що колишній гравець Фенербахче, нинішній посол Реала Роберто Карлос, і Еміліо Бутрагеньо мали вирушити до Стамбула, щоб зустрітися з Гюлером і представити свою пропозицію. Проте гравець хоче вирішити всі питання завчасно.