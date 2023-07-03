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Футболіст хоче залишити свій клуб.

Арда Гюлер може перебратися до Іспанії, тому що Реал Мадрид, Барселона та Севілья прагнуть підписати плеймейкера Фенербахче.

Минулого тижня Гюлер зустрівся з майбутнім спортивним директором Барселони Деку, і "блауграна" добре оцінила свої шанси, незважаючи на конкуренцію з усієї Європи.

Як повідомляє турецька газета Hurriyet, Гюлер має зустрітися з президентом Фенербахче Алі Кочем і тренером Ісмаїлом Карталом. Тоді він повідомить їм про своє рішення щодо свого наступного клубу.

Повідомлялося, що колишній гравець Фенербахче, нинішній посол Реала Роберто Карлос, і Еміліо Бутрагеньо мали вирушити до Стамбула, щоб зустрітися з Гюлером і представити свою пропозицію. Проте гравець хоче вирішити всі питання завчасно.