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30-річний футболіст виступатиме у Саудівській Аравії.

Марцело Брозович перейшов до Ан-Насру, повідомив офіційний сайт саудівської команди.

30-річний півзахисник підписав контракт із Ан-Насром. Офіційно на даний момент про його тривалість не повідомляється, але, за інформацією італійських ЗМІ, хорват уклав угоду на три роки.

Зазначимо, що Інтер отримає за свого футболіста близько 18 мільйонів євро.

У 28 матчах сезону Серії А Брозович забив 3 голи і віддав 5 результативних передач.