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31-річний футболіст виступатиме у Кіпрі.

Колишній нападник київського Динамо Фран Соль продовжить кар'єру в АЕК Ларнаці, повідомив офіційний сайт кіпрського клубу.

31-річний футболіст належав Динамо, але останнім часом іспанець виступав на правах оренди за Тенеріфе, Ейбар та Малагу.

Нагадаємо, що у 2019 році київський клуб придбав Соля за 3,5 мільйона євро.

Минулого сезону Соль виступав за Малагу в Сегунді: на його рахунку 3 голи та 1 результативна передача в 32 іграх.