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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 3 липня.

Завершилася 495 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

Кіберполіція Запоріжжя викрила чоловіка у привласненні близько 1 млн грн військовослужбовців.

Зеленський вкотре закликав грузинську владу передати Саакашвілі Україні.

На Бахмутському напрямку триває двобій за перехоплення ініціативи.

Личаківський районний суд Львова обрав нардепу Сергію Алєксєєву запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у понад 2 млн грн.

Найближчими тижнями в Україну будуть доставлені десятки бойових танків Leopard 1, які нададуть Німеччина та Данія.

Україна отримала другий транш у розмірі $890 млн від Міжнародного валютного фонду.

На Донбасі загинув командир спецзагону окупантів «Ахмат» Євген Писаренко, пишуть росзмі.

Нашою кінцевою метою є звільнення Криму. Ми не можемо уявити Україну без Криму. І поки він знаходиться під російською окупацією, це означає лише одне: війна ще не закінчилася. Володимир Зеленський в інтерв’ю CNN. На Бердянському напрямку протитанкісти з 36-ї бригади морської піхоти з «Джавеліна» збили російський ударний вертоліт Ка-52. На Бердянському напрямку протитанкісти з 36-ї бригади морської піхоти з «Джавеліна» збили російський ударний вертоліт Ка-52.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Протягом доби російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши 3 зенітні керовані ракети із ЗРК С-300 та 20 іранських ударних БпЛА типу “Shahed” по цивільних інфраструктурних об’єктах у Сумській, Донецькій та Запорізькій областях. В результаті протиповітряного бою, силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 14 ударних БпЛА типу “Shahed”. Крім того, ворог завдав 44 авіаційних удари та здійснив близько 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціям наших військ та населених пунктах.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось понад 30 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи ЗС білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах. Розпочалось переміщення підрозділів Збройних Сил російської федерації, що проходили підготовку на білоруських полігонах, для їх подальшої участі у бойових діях на території України.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність. Завдав авіаційних ударів по місту Суми та в районі Катеринівки Сумської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Бачівськ, Ходине, Катеринівка Сумської області та Ветеренарне, Козача Лопань, Бударки Харківської області.

На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Петро-Іванівка, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна та Куп’янськ Харківської області.

На Лиманському напрямку артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Берестове, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник здійснив безуспішні наступальні дії південно-східніше Оріхово-Василівки та західніше Бахмута. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали більш як 10 населених пунктів, серед них Краматорськ, Костянтинівка, Васюківка, Богданівка, Часів Яр, Кліщіївка, Біла Гора Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів. Постраждали, зокрема, Керамік, Авдіївка, Сєверне, Водяне та Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку, не зважаючи на ворожі авіаційні удари та вогонь артилерії, наші захисники відбили усі 14 атак противника в районі міста Мар’їнка. Ворог здійснив обстріли понад 10 населених пунктів. Під вогонь потрапили, зокрема, Красногорівка, Георгіївка, Максимільянівка і Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Благодатного Донецької області. Здійснив обстріли більш як 10 населених пунктів, зокрема це Благодатне, Вугледар, Богоявленка, Шахтарське, Золота Нива та Вугледар Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Здійснив артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів, серед них Гуляйпільське, Білогір’я, Мала Токмачка Запорізької області; Марганець, Нікополь Дніпропетровської області; Антонівка Херсонської області та місто Херсон.

Авіація сил оборони за добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника та 5 його артилерійських засобів на вогневих позиціях.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Перш за все вітаю наших зенітників, воїнів Зенітних ракетних військ українських Повітряних сил, – вони відзначають сьогодні свій День. Я дякую за кожну збиту вами ціль, воїни! Уже понад 3000 таких цілей збито: понад 180 літаків, понад 130 вертольотів, майже 40 балістичних та понад 1000 крилатих російських ракет, понад 1600 безпілотників різних типів… Усе це – тисячі й тисячі врятованих вами життів, сотні об’єктів критичної інфраструктури, які ви зберегли.

На жаль, наша держава поки не має достатньої кількості якісних систем ППО, щоб захистити всю нашу територію та збивати всі ворожі цілі. Ворог цим користується, як сьогодні – завдавши чергового терористичного удару по місту Суми, іранським дроном, зокрема по житлових будинках, а також по будівлі Служби безпеки України. Внаслідок цих ударів є поранені, є загиблі… Мої співчуття!

Ми зробимо все можливе й неможливе, щоб наша ППО стала найсильнішою. Сьогодні мені доповідав генерал Олещук, командувач Повітряних сил, щодо наших дій на посилення ППО. Щоб український повітряний щит зміг закрити від російського терору всю нашу територію, а в перспективі – стати основою для європейського повітряного щита. Це абсолютно потрібно і абсолютно можливо".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!