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У Манчестер Юнайтед з'явився конкурент за камерунця.

Андре Онана привернув увагу Ан-Насра, повідомляє CBS Sports.

За інформацією джерела, саудівський клуб зробив вигідну пропозицію Інтеру. Також Ан-Наср пов'язують із переходом Давіда Де Хеа, який 30 червня став вільним агентом.

Манчестер Юнайтед теж претендує на Онана і розглядав можливість направити міланцям пропозицію у розмірі 50 млн євро та бонусів цього тижня. У зв'язку зі вступом Ан-Насра у боротьбу за голкіпера манкуніанці можуть прискорити роботу над трансфером.

У цьому сезоні Андре зіграв 41 матч, пропустивши 36 голів та провівши 19 зустрічей "на нуль".