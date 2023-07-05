Якщо раніше аравійські клуби хапались за одного гравця, то цього разу спробують масоване бомбардування грошима.
Сергій Мілінкович-Савич, Getty Images
05 липня 2023, 11:59
Представники футболу Саудівської Аравії не втомлюються дарувати нам усе більше інформаційних приводів під час поточного трансферного вікна, охоплюючи все більшу кількість футболістів у різних куточках Європи.
І якщо раніше це, переважно, були поодинокі запити щодо конкретних виконавців, то цього разу Аль-Хіляль вирішив першим стати на нерозвідану стежину.
Аравійський колектив атакував своїми запитами одразу три великі клуби Старого Світу, запропонувавши придбати їхніх виконавців.
І якщо стосовно лондонського Арсенала йшлось лише про 30-річного ганського півзахисника Томаса Патрі, то у випадку з римським Лаціо "блакитній хвилі" захотілось отримати 28-річного сербського хавбека Сергія Мілінкович-Савича.
Іншу пропозицію отримав французький Парі Сен-Жермен відносного 30-річного італійця Марко Верратті.
Цікаво, що всі три колективи готови до розставання зі своїми гравцями, але тільки за умови, якщо надійде грошовита пропозиція, тож Аль-Хіляль наразі взяв певну павзу в перемовинах задля визначення найбільш підходящого виконавця та формування грошової винагороди за нього.