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Якщо раніше аравійські клуби хапались за одного гравця, то цього разу спробують масоване бомбардування грошима.

Представники футболу Саудівської Аравії не втомлюються дарувати нам усе більше інформаційних приводів під час поточного трансферного вікна, охоплюючи все більшу кількість футболістів у різних куточках Європи.

І якщо раніше це, переважно, були поодинокі запити щодо конкретних виконавців, то цього разу Аль-Хіляль вирішив першим стати на нерозвідану стежину.

Аравійський колектив атакував своїми запитами одразу три великі клуби Старого Світу, запропонувавши придбати їхніх виконавців.

І якщо стосовно лондонського Арсенала йшлось лише про 30-річного ганського півзахисника Томаса Патрі, то у випадку з римським Лаціо "блакитній хвилі" захотілось отримати 28-річного сербського хавбека Сергія Мілінкович-Савича.

Іншу пропозицію отримав французький Парі Сен-Жермен відносного 30-річного італійця Марко Верратті.

Цікаво, що всі три колективи готови до розставання зі своїми гравцями, але тільки за умови, якщо надійде грошовита пропозиція, тож Аль-Хіляль наразі взяв певну павзу в перемовинах задля визначення найбільш підходящого виконавця та формування грошової винагороди за нього.