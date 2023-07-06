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Тільки від Хосепа Гвардіоли залежить доля футболіста.

Представники Саудівської Аравії та славнозвісний фонд PIF продовжують свої пригоди на цьогорічному європейському трансферному ринку.

Черговим потенційним новачком клубів із Близького Сходу може стати алжирський нападник англійського Манчестер Сіті Ріяд Марез, задля трансферу якого президент Аль-Ахлі особисто прибув до Великої Британії на перемовини з "містянами".

Звісно, що пропозиція контракту для гравця звичним чином вражає своєю грошовитістю — 25 млн євро на рік, на що власне 32-річний виконавець уже відповів своєю згодою.

Однак наразі Марез змушений чекати на рішення Хосепа Гвардіоли, якому дуже не подобається перспектива втратити одночасно й Ріяда, і Бернарду Сілву, за яким уже не перший місяць стежить французький Парі Сен-Жермен.

У цьому сезоні алжирець зіграв 47 матчів, забивши 15 голів та віддавши 13 гольових передач.