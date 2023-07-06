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Залишилось лише отримати офіційне підтвердження.

Експансія клубів із Саудівської Аравії на європейський трансферний ринок неухильно набирає обертів і ми вже стали свідками кількох гучних переходів, проте до закриття вікна перемовин ще дуже далеко.

Одним із тих футболістів, хто мав можливість переїхати на Близький Схід, був центральний півзахисник французького Ланса Секо Фофана, який разом із командою цього сезону здобув "срібло" Ліги 1.

28-річний виконавець із івуарійським корінням кілька можливих варіантів розвитку власної кар’єри, наприклад, перехід до французького Парі Сен-Жермен, однак зрештою погодився на грошовиту пропозицію Ан-Насру.

Як повідомляє світова преса, у питанні цього трансферу залишилось лише поставити підписи сторін під фінальним документом.

25 млн євро за перехід та 15 млн євро на рік на зарплатню гравцю строком до 2026 року — такою була остання пропозиція аравійців, хоча Ланс хотів отримати 40 млн євро.

Фофана в цьому сезоні провів 39 матчів, забивши дев’ять голів та віддавши шість гольових передач.