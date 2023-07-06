Другое

Українець підписав контракт із казахстанським клубом.

Артем Бєсєдін перейшов до ФК Ордабаси, повідомила офіційна сторінка казахстанського клубу в Instagram.

27-річний футболіст підписав контракт, проте його термін не уточнюється. Бєсєдін перейшов як вільний агент.

Нагадаємо, що Артем — вихованець Динамо: у складі київської команді він провів 143 матчі та забив 35 голів. Крім того, Бєсєдін виграв з Динамо два титули чемпіона України, два Суперкубки та Кубок України.

Бєсєдін також провів 19 матчів за збірну України та забив два голи.