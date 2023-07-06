Луїш Каштру став новим головним тренером Ан-Насра, повідомив офіційний сайт саудівської команди.

Португалець підписав контракт із клубом до 2025 року.

"Ласкаво просимо, бос", — написано в заяві Ан-Насра.

Таким чином, колишній головний тренер Шахтаря тренуватиме Кріштіану Роналду. З чуток, багаторазовий володар Золотих м'ячів наполягав на кандидатурі Каштру.

Попереднім клубом Каштру був бразильський Ботафого.