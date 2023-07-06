Колишній головний тренер Шахтаря тренуватиме у Саудівській Аравії.
Луїш Каштру, ФК Ан-Наср
06 липня 2023, 15:30
Луїш Каштру став новим головним тренером Ан-Насра, повідомив офіційний сайт саудівської команди.
Португалець підписав контракт із клубом до 2025 року.
"Ласкаво просимо, бос", — написано в заяві Ан-Насра.
Таким чином, колишній головний тренер Шахтаря тренуватиме Кріштіану Роналду. З чуток, багаторазовий володар Золотих м'ячів наполягав на кандидатурі Каштру.
Попереднім клубом Каштру був бразильський Ботафого.