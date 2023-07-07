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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 6 липня.

Завершилася 498 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

"Коли йдеться про дипломатію, варто розуміти, що росіяни хворі на голову". Володимир Зеленський на зустрічі з президентом Болгарії розповів, як виглядає "дипломатичний шлях" взаємодії з росіянами, який часто пропонують західні партнери.

Президент України Зеленський прибув до Праги та зустрівся із Президентом Чехії Павелом.

У Львові вирішили, що усі укриття мають бути відкритими цілодобово.

На Запорізькій АЕС поновили живлення з основною лінією електропередач на 750 кВ.

Президент України та Премʼєр-міністр Болгарії підписали спільну декларацію про підтримку євроатлантичної інтеграції України.

Україна повернула з російського полону додому 45 воїнів ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ та 2 цивільних.

Фінляндія схвалила надання Україні нового пакету військової допомоги. До нього, зокрема, увійдуть засоби протиповітряної оборони та боєприпаси.

Україна націоналізувала російський літак АН-140-100 вартістю майже ₴150 млн.

Очільник ГУР заявив, що загроза катастрофи на Запорізькій АЕС наразі зменшується.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Сьогодні вночі російська федерація завдала ракетних ударів по Україні, застосувавши 10 крилатих ракет “Калібр”, 7 з яких було знищено зенітними ракетними підрозділами та авіацією Повітряних Сил, 3 ракети “Калібр” влучили по місту Львів. Внаслідок російських терористичних атак на Львів, на жаль є 5 загиблих мирних людей та понад 35 — отримали поранення різного ступеня важкості, пошкоджено та зруйновано понад 35 будинків, більш ніж 250 квартир, 10 гуртожитків, будинок дитини, два вищі навчальні заклади освіти та інша цивільна інфраструктура.

Крім того, ворог завдав 41 авіаційного удару та здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Зокрема, російська армія обстрілювала мирні населені пункти Херсонської та Харківської областей.

Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках — протягом доби відбулось 20 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи ЗС білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах. Продовжується переміщення на територію росії підрозділів ЗС російської федерації, що проходили підготовку на полігонах білорусі.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність. Завдав авіаційного удару в районі Гатища Харківської області. Протягом доби здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема, в районах Старих Вирків, Іскрисківщини, Катеринівки, Запсіля Сумської області та Чернещини, Одноробівки та Гоптівки Харківської області.

На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне та Кислівка Харківської області.

На Лиманському напрямку протягом доби, за підтримки авіації, противник робив спроби витіснити наші війська із займаних позицій в районі Білогорівки та Кармазинівки Луганської області, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів біля Кармазинівки і Невського Луганської області та Тернів, Іванівки і Федорівки на Донеччині. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема Невське і Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Берестове Роздолівка — Донецької.

На Бахмутському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки противника в районах Іванівського та Білої Гори. Ворог завдав авіаційного удару поблизу Іванівського Донецької області. Разом з тим, наші воїни продовжують вести наступальні дії південніше та північніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали більш як 15 населених пунктів, серед них Васюківка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Олександро-Шультине, Біла Гора та Диліївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Первомайського Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Новокалинового та Авдіївки Донецької області. У той же час, противник здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Керамік, Желане, Бердичі, Авдіївка, Первомайське та Карлівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку, під вогнем артилерії, наші захисники відбили усі ворожі атаки в районі міста Мар’їнка. Окупанти завдали авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області. Противник здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Георгіївка, Максимільянівка, Гостре, Мар'їнка та Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новомихайлівки Донецької області. Завдав авіаційного удару біля Вугледара. Здійснив обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема це Благодатне, Вугледар, Золота Нива, Шахтарське та Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Здійснив артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів, серед них Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Єгорівка, Мала Токмачка Запорізької області; Зміївка, Антонівка, Приозерне Херсонської області та місто Херсон. Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Російські окупанти цинічно продовжують порушення норм міжнародного гуманітарного права та використання дитячих закладів тимчасово окупованих населених пунктів для розміщення своїх військ, з метою використання цивільного населення в якості живого щита. Так, в населеному пункті Новопетрівка Бердянського району Запорізької області, на території корпусу дитячого санаторію “Весна”, російські військовослужбовці облаштували військову базу, де знаходиться понад 800 російських військовослужбовців та розосереджена російська військова техніка в безпосередній близькості до житлових будинків місцевих жителів.

А в населеному пункті Чумаківка Херсонської області, де російський окупанти переобладнали під військову комендатуру базу відпочинку “Іва". Там проведять допити та катують патріотично налаштованих громадян України.

Авіація сил оборони за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 1 склад боєприпасів, 6 артилерійських засобів на вогневих позиціях та 3 станції радіоелектронної боротьби ворога.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Серед усієї маси дезінформації щодо цієї війни – чи то російської дезінформації, чи то просто вигідних Росії наративів – є кілька особливо абсурдних, небезпечних тверджень.

І серед них твердження, що допомога Україні, зокрема зброєю чи санкціями, – нібито робить цю війну довшою та нібито не допомагає відновити безпеку.

Певно, ви могли чути такі абсурдні твердження. Завжди важливо – спростовувати їх.

Реальність говорить сама за себе, а саме: чим більше зброї ми отримуємо, чим сучасніша ця зброя – тим чіткіші контури нашої перемоги, тобто тим більше скорочується масштаб війни на нашій землі, бо окупантів ми витискаємо. Оборонна підтримка – це дійсно порятунок свободи, вона збільшує простір свободи і нормального життя наших людей.

І я вдячний Болгарії за те, що ви на світлій стороні історії, зокрема в оборонній співпраці.

Сказав це, звертаючись до представників болгарських політичних кіл, громадськості та 3МІ".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!