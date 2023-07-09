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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 8 липня.

Завершилася 500 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Володимир Зеленський оголосив про призначення нового керівника Національної гвардії України. Новим командувачем став Герой України Олександр Півненко.

- Легіон "Свобода Росії" анонсував ще один рейд на територію РФ.

- За 500 днів великої війни загинуло майже 500 дітей – Офіс генпрокурора.

- Голова Міноборони Іспанії відвідала польовий шпиталь, який передадуть Україні.

- Мая Санду подякувала українцям за мир у Молдові.

- Португалія приєдналася до декларації про підтримку вступу України в НАТО. Загалом членство України в НАТО підтримали вже 23 країни.

- Командир захисників Маріуполя заявив, що має намір повернутися на фронт. "Ми зробимо все можливе й неможливе, щоб війна дійшла до свого логічного завершення", — сказав командир "Азову" Денис Прокопенко.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник протягом доби завдав авіаційного удару в районі Вільшаної Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник намагався наступати в районах Новоселівського і Стельмахівки Луганської області. Наші воїни стійко тримають оборону, відбили усі атаки ворога.

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів штурмові дії та намагався витіснити наші війська із займаних позицій в районі північно-західніше Берестового Луганської області, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Спірного на Донеччині.

На Бахмутському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили усі ворожі атаки в районі населеного пункту Берхівка Донецької області. Разом з тим, противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Богданівка, Кліщіївка, Олександро-Шультине, Біла Гора, Курдюмівка та Північне. На Авдіївському напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив безуспішні наступальні дії в районах Новокалинового, Авдіївки та Невельського.

На Мар’їнському напрямку, під ворожими вогнем артилерії, наші захисники відбили усі атаки в районі міста Мар’їнка. Противник завдав авіаційного удару біля Красногорівки Донецької області. Здійснив обстріли населених пунктів Красногорівка, Мар'їнка та Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Благодатного Донецької області. Завдав авіаційного удару біля Великої Новосілки. Здійснив обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема це Новомихайлівка, Єлизаветівка, Богоявленка, Вугледар, Золота Нива та Сєверне на Донеччині.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Здійснив артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів, серед них Новодарівка, Левадне, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Запорізької області; Львове, Токарівка, Антонівка, Велетенське, Кізомис Херсонської області та місто Херсон. Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Добіг кінця цей дуже насичений день. За сьогодні із самого ранку встиг заслухати доповіді з фронту, привітати Головнокомандувача Залужного з днем народження. Потім – молебень із Його Всесвятістю Патріархом Варфоломієм за жертвами війни. Безпекові переговори з партнерами – прем’єр-міністрами Нідерландів і Португалії. Нарешті зустріч із нашими героями – захисниками Маріуполя й «Азовсталі».

Повернули їх додому. Представив нового командувача Національної гвардії. Та поіменно вшанував усіх героїв цієї війни – нашої повномасштабної оборони, усіх тих, про чию відвагу зараз можна говорити. На завершення – Львів, спільний молебень за перемогу, за наших воїнів, за нашу державу.

Дякую всім, хто бʼється заради України! Дякую всім, хто захищає українців та наближає нашу перемогу", — написав Зеленський у Telegram.

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!