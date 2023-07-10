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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 9 липня.

Завершилася 501 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Зеленський назвав логічною риторикою заяви про те, що Путін буде змушений шукати діалогу, коли українські війська будуть на адмінмежі з окупованим Кримом.

- Держави НАТО "несамовито" готують рішення про гарантії для України до Вільнюса – Politico.

- На східному та південному фронтах ситуація не зазнала суттєвих змін, однак на південному флангу біля Бахмута є певне просування – Маляр.

- Український режисер і військовий, колишній політв'язень Кремля Олег Сенцов у суботу отримав контузію (акубаротравму) на фронті Військовий записав відео лежачи одразу після отримання контузії. Він розповів, що щойно закінчився бій за важливий для контрнаступу рубіж. Троє бійців дістали поранень.

- Україна в червні виробила більше снарядів, ніж за весь минулий рік – Камишін в інтерв‘ю Bloomberg.

Видання Bloomberg зазначає, що зараз українське виробництво боєприпасів нарощує темпи, хоча і з низької бази. Українські протитанкові комплекси "Стугна-П" також почали швидше вироблятися. Наступним пріоритетом є нарощування виробництва танків і бронемашин, але, за словами Камишіна, це може статися через 3-6 місяців

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах Вовківки Сумської області та Мілового і Ветеринарного Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів, зокрема це Карповичі, Грем’яч Чернігівської області; Миропілля, Зноб-Новгородське, Білопілля Сумської області та Гранів, Гатище, Вовчанськ, Варварівка, Цегельне на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Кислівки Харківської області та Новоєгорівки — Луганської. Намагався наступати в районах Берестового, Новоселівського і Стельмахівки Луганської області. Наші воїни стійко тримають оборону, відбили усі атаки ворога. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Фиголівка, Дворічна, Куп’янськ, Кислівка, Кам’янка Харківської області.

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів штурмові дії та намагався витіснити наші війська із займаних позицій в районі Веселого Донецької області, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів в районах Новолюбівки, Невського, Білогорівки Луганської області та Діброви, Спірного та Іванівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Роздолівка, Веселе на Донеччині.

На Бахмутському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Іванівське, Дружківка, Біла Гора, Дружба. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Маркове, Богданівка, Хромове, Часів Яр, Іванівське Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог здійснював безуспішні наступальні дії в районах Новокалинове, Степове, Первомайське та Невельське Донецької області. Завдав авіаційних ударів біля Авдіївки та Сєверного. У той же час, противник здійснив артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема це Керамік, Бердичі, Авдіївка, Первомайське та Семенівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку, під ворожим вогнем артилерії, наші захисники відбили усі атаки в районі міста Мар’їнка. Противник завдав авіаційних ударів в районах Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області. Здійснив обстріли населених пунктів Невельське, Георгіївка, Єлизаветівка, Красногорівка, Олександропіль, Мар'їнка, Побєда та Катеринівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Благодатного Донецької області. Завдав авіаційних ударів біля Благодатного та Рівнополя Донецької області. Здійснив обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема це Новомихайлівка, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива та Шахтарське Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Завдав авіаційних ударів в районах Козацького Херсонської області та Оріхова Запорізької області. Здійснив артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, серед них Новодарівка, Левадне, Малинівка, Гуляйполе Запорізької області; Гаврилівка, Антонівка, Золота Балка Херсонської області та місто Херсон; Іванівка, Очаків Миколаївської області. Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Передова, наші активні дії.

Цього тижня є за що бути вдячними воїнам нашої 3-ї окремої штурмової бригади, 24-ї окремої механізованої бригади, десантникам «Вісімдесятки»… Молодці, воїни!

На Таврійському напрямку, як завжди, потужно, хоробро, влучно відзначились десантники «Сімдесятдевʼятки», артилеристи 55-ї окремої бригади «Запорізька Січ», 74-й окремий розвідбат та 59-та окрема мотопіхотна бригада… Хочу подякувати вам!

Особливо відзначу воїна бригади «Запорізька Січ» – майора Володимира Гончарова. Дякую, Володимире! Матрос Сергій Комар – 35-та окрема бригада морської піхоти – дякую, Сергію! Солдат Олексій Лабенець – стрілець батальйону охорони 15-ї бригади транспортної авіації. Дякую, Олексію! Артилеристи «Маґури» 47-ї окремої механізованої бригади – майор Антон Черевко та старший лейтенант Василь Абрамів. Дякую, хлопці!

Дякую всім, хто воює і працює заради України! Дякую всім у світі, хто допомагає!

Дякую тобі, Луцьк, за цей день!".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!