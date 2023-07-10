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Пане Лотіто, ваш вихід.

Сербський центральний півзахисник Сергій Мілінкович-Савич має вже тривалі та непорушні взаємини з римським Лаціо, однак наближення кінця терміну дії контракту капітана "орлів" підштовхує його спробувати щось нове в своїй футбольній кар’єрі.

І якщо ще рік том "бьянкочелесті" хотіли отримати за свого гравця всі 100 млн євро, то зараз їхні запити зменшились усього до 40 млн євро через початок останнього року перебування гравця на контракті.

Звісно, що для заможних власників клубів із Саудівської Аравії подібні суми коштів не виглядають захмарно, тож представники Аль-Хіляля вирішили за звичним сценарієм домовитись із гравцем, а вже потім чинити тиск на його клуб.

20 млн євро на рік — не кожен утримається осторонь від подібної пропозиції, тож аравійському колективу вдалось швидко домовитись із Сергієм.

Наразі Аль-Хіляль спрямував запит щодо 40-мільйонного трансферу до Лаціо та чекає на відповідь римського клубу.