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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 11 липня.

Завершилася 503 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

🔸 Росія вночі випустила по Україні 28 дронів-камікадзе. За повідомленням Повітряних сил, вдалося збити 26 безпілотників. Уламки пошкодили приватні будинки і багатоповерхівку на Київщині. На Одещині – загорілися два припортові термінали. Обійшлося без постраждалих.

🔸У Вільнюсі завершився перший день саміту НАТО. Країни погодилися, що Україна має стати членом альянсу, але про конкретні терміни не йдеться. Генеральний секретар Єнс Столтенберг заявив, що Україну запросять до Альянсу без ПДЧ, але після виконання вимог і за згодою всіх членів.

🔸У Краснодарі застрелили російського військового Станіслава Ржицького. Він працював у міській адміністрації, а до цього був командиром підводного човна. Українські джерела пов'язують загиблого з торішнім обстрілом Вінниці, коли загинуло понад 20 цивільних.

🔸Франція дає Україні ракети великої дальності SCALP, заявив на саміті НАТО президент Франції Емманюель Макрон.

🔸Еліна Світоліна перемогла першу ракетку світу Ігу Свьонтек та вийшла до півфіналу Вімблдону.

Джерело: BBC News Ukraine

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ



Протягом доби російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками іранського виробництва типу «Shahed». Усього було задіяно 28 дронів-камікадзе. В результаті успішної бойової роботи наша ППО знищила 26 ударних БпЛА та 2 розвідувальних безпілотники типу «Zala». Також, ворог завдав 54 авіаційних ударів та здійснив 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, окрім зруйнованої інфраструктури, постраждали мирні люди.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 17 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи ЗС білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність. Протягом доби завдав авіаційного удару в районі Волфиного Сумської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли більш як 15 населених пунктів. Зокрема це Карповичі Чернігівської області; Ромашкове Сумської області та Стрілеча, Ветеринарне і Сотницький Козачок на Харківщині.

На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше, Кам’янка, Дворічна, Западне, Масютівка, Кислівка Харківської області.

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Веселого Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам'янське і Веселе Донецької області.

На Бахмутському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки противника в районі населеного пункту Григорівка та східніше Оріхово-Василівки. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Васюківка, Богданівка, Хромове, Часів Яр та Іванівське Донецької області.

На Авдіївському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Авдіївки, Первомайського та Невельського. Ворог завдав авіаційного удару в районі міста Авдіївка. У той же час, окупанти здійснили артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Авдіївка, Бердичі та Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку, під ворожим вогнем артилерії, наші захисники відбили усі атаки в районах населених пунктів Побєда, Новомихайлівка та Мар’їнка. Ворог здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, серед них Костянтинівка, Мар’їнка та Єлизаветівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Благодатного. Завдав авіаційних ударів біля Одрадного та Макарівки. Обстріляв населені пункти Вугледар, Благодатне, Велика Новосілка, Водяне та Золота Нива Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Ворог завдав авіаційних ударів в районі населених пунктів Мала Токмачка Запорізької області та Золота Балка Херсонської області. Здійснив артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів, серед них Гуляйполе, Гуляйпільське, Залізничне, Ольгівське Запорізької області; Козацьке, Львове, Інженерне, Токарівка Херсонської області та місто Херсон, а такоє Дніпровське, Дмитрівка та Іванівка на Миколаївщині. Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

У населеному пункті Генічеськ тимчасово захоплених територій Херсонської області набирають оберти репресії проти громадян України. За наявною інформацією, потрапити “на підвал” стало в рази легше, так як місцеві колаборанти, бажаючи вислужитись перед РОВ, постійно здійснюють наклепи на громадян, проводять безпідставні перевірки. Також окупанти погрожують місцевому населенню, що у разі відсутності паспорта рф, громадян примусово депортують до сибіру та конфіскують все майно.

Авіація сил оборони за добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 — по зенітно-ракетних комплексах ворога.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 3 пункти управління, 10 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 1 засіб протиповітряної оборони та 1 станцію РЕБ противника.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Завтра продовжимо нашу роботу у Вільнюсі. Наша оборона – перший пріоритет. І я вдячний партнерам за готовність робити нові кроки. Більше зброї для наших воїнів – більше захисту життя для всієї України. Привеземо в Україну нові важливі інструменти захисту.

Заплановані двосторонні зустрічі – з американськими, канадськими, німецькими, британськими, нідерландськими, японськими та іншими партнерами. Заплановане й перше інавгураційне засідання Ради Україна – НАТО".

💙Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!💛