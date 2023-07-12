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Хрест на трансферній кампанії Кріштіану Роналду та компанії.

Представники заможної Саудівської Аравії цього літнього трансферного вікна неабияк пожвавились на ринку перемовин та за шалені гроші намагаються залучити якомога більше зіркових виконавців до свого чемпіонату.

Карім Бензема, Рубен Невеш, Нголо Канте, Каліду Кулібалі, Едуар Менді, Марцело Брозович та багато інших імен і ще стільки ж, які ми маємо почути в осяжному майбутньому.

Та чи почуємо? ФІФА розмістила на своїх офіціальних ресурсах звістку про те, що один із членів аравійського фонду PIF, Ан-Наср, за який виступає Кріштіану Роналду та нещодавно долучився Брозович, отримав заборону на підписання нових виконавців.

Це рішення розповсюджується на всі операції клубу як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.

Річ у тім, що свого часу, у 2018 році, Ан-Наср придбав нігерійського нападника Ахмеда Мусу з англійського Лестера за 16,5 млн євро, однак у підсумку заборгував "лисицям" 457 тис. євро + бонуси.

Відсутність своєчасних виплат змусила Лестер звернутись до ФІФА ще в 2021 році, тоді як перше (у жовтні 2021 року) рішення організації з цього приводу — відсудити гроші на користь англійців — узяв за основу Спортивний арбітражний суд (CAS).

Однак із того часу минуло вже два роки, а виплат "лиси" так і не отримали, тож Ан-Наср зазнав дисциплінарного покарання.

У початковому рішенні ФІФА йдеться про те, що заборона на трансфери діятиме впродовж трьох трансферних вікон.

Наразі справу передано до Дисциплінарного комітету ФІФА, тоді як аравійський клуб наполягає на тому, що в нього виникла технічна помилка через процес поглинання фондом PIF та просить пом’якшити покарання.