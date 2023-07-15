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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 14 липня.

Завершилася 506 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

Митрополита УПЦ МП Павла, або ж Пашу Мерседеса, суд відправив під варту до 14 серпня. Він має змогу внести заставу у розмірі 33 млн гривень.

"Як тільки в мене будуть можливості, я зроблю це. Мене ніхто не зупинить". Валерій Залужний — про повернення Криму.

"Щоб врятувати свій народ, чому я повинен питати в когось дозволу, чи можна мені щось робити на території ворога? Чомусь я маю думати, чи мені це дозволяють. Чому? Бо путін може застосувати ядерну зброю? Дітям, які вмирають зараз, байдуже.

Це наша проблема, і нам вирішувати, як бити ворога. На його території це можна і потрібно робити. Якщо наші партнери бояться використовувати свою зброю, ми застосовуватимемо свою", — Валерій Залужний.

Однією з умов для вступу України в НАТО є боротьба з олігархами та так званою «п’ятою колоною».

Уряд призначив керівником Національної поліції України Івана Вигівського.

США викуповують у Тайваню списані Hawk для подальшої передачі їх в Україну.

Болгарія днями має ухвалити рішення про передачу Україні 100 броньованих машин радянського зразка, переважно БТР. Уряд Болгарії вирішив приєднатися до спільної закупівлі боєприпасів для України.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Протягом доби російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши 17 ударних безпілотників іранського виробництва «Shahed» та 1 зенітну керовану ракету із ЗРК С-300. В результаті успішної бойової роботи зенітних ракетних підрозділів, винищувальної авіації, мобільних вогневих груп Повітряних Сил та протиповітряної оборони інших складових Сил оборони України знищено 16 «шахедів». Крім того, ворог завдав 43 авіаційних ударів та здійснив 17 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось близько 20 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи ЗС білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність. Протягом доби завдав авіаційного удару в районі Радьківки Сумської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема це Карповичі, Камінь Чернігівської області; Малушине, Бояро-Лежачі Сумської області та Козача Лопань, Нескучне, Тернова Харківської області.

На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Дворічна, Западне, Кам’янка, Кислівка, Берестове, Фиголівка Харківської області.

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії західніше Діброви Луганської області та східніше Новосадового Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам'янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили усі ворожі атаки в районі Берхівки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Васюківка, Часів Яр, Олександро-Шультине, Диліївка та Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Первомайського. Завдав авіаційних ударів в районах Авдіївки та Первомайського Донецької області. У той же час, ворог здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Бердичі, Ласточкине, Авдіївка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку, Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки. Противник здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка, Побєда та Георгіївка Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новомихайлівки Донецької області. Здійснив обстріли населених пунктів Парасковіївка, Новомихайлівка, Новоукраїнка, Благодатне та Богоявленка. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки Запорізької області та Грозового Херсонської області. Здійснив артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, серед них Вільне поле, Мала Токмачка, Гуляйполе, Залізничне, Білогір'я Запорізької області; Антонівка, Тягинка, Чорнобаївка, Микільське Херсонської області та місто Херсон. Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація сил оборони за добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та 1 по зенітно-ракетному комплексу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 9 артилерійських засобів на вогневих позиціях.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Провів засідання Ставки – дуже детальне й сфокусоване передусім на передовій. Ситуація на всіх ключових напрямках дій: як захист від російських штурмів, так і наші активні кроки вперед. Плюс усе, що для цього важливо: снаряди та зброя, техніка, раціональність використання снарядів, постачання від партнерів і наше, українське виробництво, логістика.

Були, як і завжди на Ставці, доповіді наших командувачів. Головком, командувачі оперативних напрямків: Залужний, Сирський, Тарнавський. Командири з конкретних ділянок передової. А також міністр внутрішніх справ Клименко. Керівник Прикордонної служби Дейнеко. Була важлива доповідь керівника ГУР Буданова щодо ситуації на території Білорусі – дуже уважно стежимо, що там відбувається з погляду безпеки: станом на сьогодні масштабних загроз немає. Повне наше зосередження – на фронті.

Маємо всі розуміти дуже чітко – максимально чітко, що російські сили на наших південних та східних землях вкладаються всім, чим можуть, у те, щоб зупинити наших воїнів. І кожна тисяча метрів просування вперед, кожен успіх кожної нашої бойової бригади заслуговує на вдячність. Усі, хто йде на штурм, усі, хто відбиває ворожі штурми, молодці. І я вдячний кожному нашому воїну!

Слава всім, хто бʼється заради України! Дякую кожному і кожній, хто захищає нашу державу!".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!