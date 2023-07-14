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Гравець національної збірної Португалії ставить рекорди.

Кріштіану Роналду обігнав Ліонеля Мессі та встановив новий світовий рекорд за найбільшим річним заробітком спортсмена - повідомляє портал Goal Com.

Роналду вперше з 2017 року очолив список найбільш високооплачуваних спортсменів світу за версією Forbes, а також занесений у Книгу рекордів Гіннесса за найвищий річний заробіток спортсмена в 2023 році, заробивши приголомшливі 136 мільйонів доларів після переходу в Ан-Наср.

Мессі виграв нагороду в 2022 році, коли заробив 130 мільйонів доларів за рік, коли він виступав за Парі Сен-Жермен.

Зарплата Кріштіану зросла майже вдвічі, коли він перейшов до Ан-Насра.