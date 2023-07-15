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Форвард може залишити клуб уже після першого сезону.

Сенегальський нападник Садіо Мане завершив свій шестирічний період виступів у складі англійського Ліверпуля влітку минулого року, після чого став гравцем мюнхенської Баварії.

Однак перший сезон у складі нового колективу для 31-річного виконавця запам’ятався радше бійкою з Лероєм Сане під час тренування, аніж спортивними здобутками.

На цьому тлі одного лишень бажання футболіста залишитись у команді точно не вистачить для того, аби й надалі залишатись гравцем Баварії, яка наразі розглядає поточне трансферне вікно як можливість заробити кошти на продажі власного футболіста.

Як стало відомо місцевій пресі, напередодні "Рекордмайстер" дав добро на проведення перемовин із своїм футболістом представникам аравійського Ан-Насру, які зустрілись з агентом гравця Бйорном Беземером на Майорці.

У той самий час Баварія вказала, що хоче отримати 30 млн євро компенсації за перехід Мане до нового колективу, хоча ще рік тому сплатила за нього 32,5 млн євро.

За останній рік Садіо відіграв 38 матчів, забивши 12 голів та віддавши шість гольових передач.