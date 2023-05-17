Сенегалець не має наміру змінювати клуб.
Садіо Мане, getty images
17 травня 2023, 20:53
Садіо Мане через сварку з Лероєм Сане активно пов'язували з переходом в інший клуб, проте в нього інакше бачення свого майбутнього.
Як повідомляє Фабріціо Романо, сенегальський нападник хоче залишитись в Баварії. Йому подобається проєкт клуба.
Крім того, в нього склались гарні відносини з Томасом Тухелем, тому він сподівається виграти титули з командою в наступному сезоні.
У поточному сезоні на рахунку Мане 35 матчів за мюнхенців у всіх турнірах, у яких він відзначився 12 голами та 5 результативними передачами.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Садіо Мане може повернутись в АПЛ, де він зацікавив Челсі.