Англія

Сенегалець не має наміру змінювати клуб.

Садіо Мане через сварку з Лероєм Сане активно пов'язували з переходом в інший клуб, проте в нього інакше бачення свого майбутнього.

Як повідомляє Фабріціо Романо, сенегальський нападник хоче залишитись в Баварії. Йому подобається проєкт клуба.

Крім того, в нього склались гарні відносини з Томасом Тухелем, тому він сподівається виграти титули з командою в наступному сезоні.

У поточному сезоні на рахунку Мане 35 матчів за мюнхенців у всіх турнірах, у яких він відзначився 12 голами та 5 результативними передачами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Садіо Мане може повернутись в АПЛ, де він зацікавив Челсі.