Дебют португальця на новому місці роботи вийшов не найкращим чином.
ЛУЇШ КАШТРУ, ФК АН-НАСР
18 липня 2023, 12:36
У рамках товариського матчу Ан-Наср зіграв проти Сельти. Для колишнього головного тренера Шахтаря Луїша Каштру це був дебютний поєдинок на посаді наставника саудівської команди.
Варто зазначити, що гра вийшла провальною — Ан-Наср значно поступився Сельті.
Сельта – Аль-Наср 5:0
Голи: Алонсо, 57, Ларсен, 62, 73, 75, Родрігес, 71.
Не допоміг своїй команді і Роналду, який взяв участь у цій грі.