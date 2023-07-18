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Дебют португальця на новому місці роботи вийшов не найкращим чином.

У рамках товариського матчу Ан-Наср зіграв проти Сельти. Для колишнього головного тренера Шахтаря Луїша Каштру це був дебютний поєдинок на посаді наставника саудівської команди.

Варто зазначити, що гра вийшла провальною — Ан-Наср значно поступився Сельті.

Сельта – Аль-Наср 5:0

Голи: Алонсо, 57, Ларсен, 62, 73, 75, Родрігес, 71.

Не допоміг своїй команді і Роналду, який взяв участь у цій грі.