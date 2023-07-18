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Серб хоче продовжити кар'єру у Саудівській Аравії.

Аль-Хіляль покращить пропозицію Фулгема щодо Александара Мітровича, повідомляє журналіст Бен Джейкобс.

За його інформацією, саудівський клуб запропонує 40 мільйонів євро за нападника. Щодо футболіста, то він погодив особистий контракт із клубом і готовий переїхати до Саудівської Аравії.

Повідомляється, що Фулгем вважає Мітровича недоторканним.

Минулого сезону Мітрович провів 28 матчів за Фулгем, у яких забив 15 голів та віддав три асисти.