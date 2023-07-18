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Футболіст може приєднатися до своїх товаришів у США.

Колишнє тріо Барселони Ліонель Мессі, Серхіо Бускетс і Луїс Суарес можуть возз'єднатися у МЛС, а Інтер Маямі прагне взяти статусних гравців.

Однак повідомлення про Луїса Суареса були відносно тихими. Імовірно, уругваєць збирався піти на пенсію в бразильському Греміо через постійні проблеми з коліном, але тепер схоже, що він попрямує на північ, щоб приєднатися до своїх двох друзів і колишніх одноклубників.

Гастон Едул з TyC Sports повідомив цю новину, але Relevo підтвердив, що Суарес знаходиться на порозі підписання контракту з Інтер Маямі.

У Суареса ще залишилося 18 місяців угоди з Греміо, де він забив 13 голів, і поки неясно, чи буде новий клуб платити за нього.