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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 18 липня.

Завершилася 510 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

🔸Росія вночі атакувала порти в Одесі та Миколаєві, є суттєві пошкодження, одна людина поранена.

🔸В Кремлі назвали нічні удари по Одесі − це "відплатою за Кримський міст".

🔸США нададуть Україні новий пакет військової допомоги на $1,3 млрд. У ньому протидронові системи, безпілотники, радари, датчики тощо.

🔸ЄС хоче транспортувати більше українського зерна автомобільним і залізничним транспортом, щоб компенсувати вихід Росії з "зернової угоди", пише Reuters

Джерело: BBC News Ukraine

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ

За уточненою інформацією, протягом доби, російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши 6 крилатих ракет “Калібр” та 35 іранських ударних БпЛА “Шахед-136”. Силами та засобами Повітряних Сил знищено 6 крилатих ракет “Калібр” та 31 ударний БпЛА противника типу “Шахед-136”.

Крім того, ворог завдав 70 авіаційних ударів та здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед мирногт населення, руйнувань зазнали промислові об’єкти, житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 18 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування ворожих наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи ЗС білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, зокрема, постраждали Середина-Буда, Іскрисківщина, Степне Сумської області та Глибоке, Вовчанські Хутори, Волохівка Харківської області.

На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Противник завдав авіаційного удару в районі Кислівки, а артилерійських і мінометних обстрілів окупантів зазнали Новомлинськ, Дворічна, Западне, Петропавлівка, Голубівка та Куп’янськ Харківської області.

На Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Спірного і Сіверська на Донеччині. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Берестове, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки противника в районі Богданівки Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів біля Курдюмівки, Озарянівки, Дружби, Білої Гори та Олександро-Шультиного Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Васюківка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Часів Яр, Маркове Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Авдіївки. У той же час, ворог здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Авдіївка, Водяне, Первомайське, Орлівка та Бердичі Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Мар’їнки та Красногорівки Донецької області. Противник здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка, Георгіївка та Максимільянівка.

На Шахтарському напрямку, в районах Рівнополя Донецької області та Новодарівки Запорізької області, противник здійснив невдалі спроби відновлення втраченого положення. Завдав авіаційних ударів в районах Великої Новосілки, Макарівки та Рівнополя Донецької області. Здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Вугледар, Сторожеве та Благодатне Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Завдав авіаційного удару в районах Малої Токмачки, Новоданилівки, Оріхова та П’ятихаток Запорізької області. Здійснив артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, серед них Вільне Поле, Времівка Донецької області; Залізничне, Лобкове, Кам’янське Запорізької області; Синельникове та Нікополь Дніпропетровської області; Бургунка, Садове, Берегове, Розлив Херсонської області та місто Херсон, а також Очаків на Миколаївщині.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження з артилерії, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Російські окупаційні війська продовжують переобладнувати об’єкти цивільної інфраструктури під власні потреби. Зокрема, в місті Лисичанськ Луганської області, противник обладнав територію колишньої міської поліклініки для розміщення особового складу та командування підрозділу “ахмат". В населених пунктах Ялта, Юр’ївка та Урзуф Донецької області території баз відпочинку “Червона Гвоздика”, “Космос” та “Прибій” повністю переобладнано під військові бази з фортифікаційними спорудами (бліндажами) для розміщення особового складу російських окупаційних військ.

Авіація сил оборони за добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 — по зенітно-ракетних комплексах противника. Також, нашими захисниками було знищено 2 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 пункт управління противника, 8 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 2 склади боєприпасів та 3 станції РЕБ ворога.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Провів засідання Ставки. Основні питання – це захист наших портів і продовження продовольчого експорту морем. Це стратегічно важливе питання, і не лише для нашої держави. Розробляємо варіанти дій, домовленостей для того, щоб зберегти і українську глобальну роль гаранта продовольчої безпеки, і наші морські виходи на світовий ринок, і робочі місця для українців у портах та аграрній індустрії. Ми боремось і за світову безпеку, і за нашого українського фермера.



Звичайно, на Ставці були доповіді військових, розвідки, Служби безпеки, МВС. Питання зрозумілі: ситуація на передовій, усі гарячі напрямки, від Купʼянського до Херсонщини, Донецька область, південні райони Запорізької області… Розглянули питання щодо постачання боєприпасів і захисту від російських ракетних та дронових ударів.



Я дякую всім, хто бореться заради України! Слава всім нашим героям – кожному і кожній, хто воює заради України, хто тренує наших воїнів, хто лікує та відновлює після поранень! Дякую всім у світі, хто допомагає! І дякую всім партнерам за сьогоднішній «Рамштайн», а особливо міністру оборони США Остіну за дуже чіткі, недвозначні й потужні заяви. Подолати російську агресію та покарати Росію за терор – це історичне завдання сучасного покоління лідерів світу. І світ виконає це завдання. Перемога України буде!"