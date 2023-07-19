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Барселона вже не світить, але хоч пожити в більш-менш нормальній країні буде можливість.

Свого часу каталонська Барселона зробила непоміркований крок на трансферному ринку, що було цілком у дусі тодішнього керівництва клубу, придбавши бразильського нападника Малкома із французького Бордо за 41 млн євро.

У підсумку, за сезон-2018/19 новачок зіграв у 24 матчах, забивши чотири голи та зробивши дві гольові передачі, чого точно було замало, як для його трансферної вартості.

Але "блаугранас" тоді непогано відбили гроші, продавши гравця до найзаможнішого клуб країни-терориста за 40 млн євро.

На болотах Малком у підсумку став справжньою зіркою місцевого "чемпіонату", зігравши вже 109 матчів, у яких йому вдалось забити 42 голи та віддати 24 гольові передачі.

26 м’ячів та дев’ять асистів у 33 іграх із цієї кількості припали на останній сезон, за підсумком якого бразильця було проголошено найкращим гравцем змагань.

У свою чергу, такі виступи привабили до нього увагу збоку аравійського Аль-Хіляля, який запропонував гравцю контракт строком до 2026 року та зарплатнею в 18 млн євро за сезон.

Частку від вартості цього потенційного трансфера отримає Барселона, відповідно до умов договору.