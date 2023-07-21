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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 21 липня.

Завершилася 513 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

Зеленський провів телефонну розмову з Ердоганом та заявив, що вони скоординували зусилля щодо відновлення роботи зернової угоди.

Влада Південно-Африканської Республіки видала ордер на арешт путіна. Сьогодні суд в Преторії підтвердив, що міністерство юстиції надіслало ордер Національній прокуратурі на вимогу прокурора.

Парламент Болгарії підтримав пропозицію передати Україні близько 100 броньованих машин в якості військової допомоги.

США не мають претензій до України щодо розкрадання зброї та військової техніки.

Володимир Зеленський за результатами Ставки доручив Головкому Залужному, командувачу військово-морських сил та міністру інфраструктури підготувати комплекс дій для продовження роботи «зернового коридору». МЗС – напрацювати аналогічні дипломатичні кроки.

У червні українці задонатили рекордну суму на допомогу ЗСУ за останні пів року.

Німеччина надає Україні новий пакет військової допомоги – у ньому перші 10 танків Leopard 1A5. Також нам виділяють: ▪️20 кулеметів MG3 для Leopard2, Marder та Dachs; ▪️понад тисячу 155-мм снарядів та стільки ж димових снарядів цього калібру; ▪️4 автівки для охорони кордону; ▪️мостову систему та 12 причепів; ▪️10 радарів; ▪️16 вантажівок Zetros; ▪️100 тис. аптечок.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

російська федерація продовжує вести загарбницьку війну. Не зважаючи на значні втрати, не відмовляється від планів щодо повної окупації нашої території.

Противник продовжує вбивати мирне населення України, і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли як по військових, так і по цивільних об’єктах.

Протягом доби російські окупанти завдали чергового масованого ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши 3 крилаті ракети морського базування “Калібр”, 4 крилаті ракети наземного базування “Іскандер”, 6 крилатих ракет “Онікс”, 1 крилату ракету Х-59 та 1 зенітну керовану ракету із ЗРК С-300. Крім того, ворог завдав 12 авіаційних ударів та здійснив 29 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед дітей та цивільного населення, руйнувань та пошкоджень зазнали пункти зберігання зерна на півдні України, промислові об’єкти, знищено та пошкоджено понад 70 цивільних житлових будинків та інша інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 33 бойових зіткнення.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи ЗС білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема це Гончарівське Чернігівської області; Стукалівка, Біловоди, Степне, Морозова Долина Сумської області та Ветеринарне, Козача Лопань, Гоптівка, Висока Яруга, Вовчанськ Харківської області.

На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Куп’янськ та Новоосинове Харківської області.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Надія, Макіївка, Невське Луганської області та Серебрянський ліс, Діброва Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Серебрянського лісу, Спірного та Діброви Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Спірне, Берестове Донецької області.

На Бахмутському напрямку під щільним вогнем артилерії противника наші захисники успішно відбили атаки противника в районі Григорівки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Васюківка, Оріхово-Василівка, Богданівка, Костянтинівка, Маркове, Іванівське, Дружба, Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Первомайського Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районі Авдіївки. У той же час, здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Керамік, Красногорівка, Авдіївка, Водяне, Первомайське та Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Красногорівки та Марїнки Донецької області. Противник здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, серед них Мар’їнка, Георгіївка, Максимільянівка, Гостре, Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Вугледар, Пречистівка, Нескучне, Благодатне Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Артилерійських обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів, серед них Левадне, Гуляйполе, Гуляйпільське, Білогір’я, Кам’янське Запорізької області; Золота Балка, Михайлівка, Новоолександрівка, Берислав, Львове, Антонівка Херсонської області та місто Херсон, а також Очаків Миколаївської області. Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація сил оборони за добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 — по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, 2 артилерійських засоби на вогневих позиціях та станцію РЕБ ворога.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Ще двоє дітей сьогодні вбила Росія. Удар російської артилерії по селищу Дружба, Торецька громада Донецької області. Загинули дівчинка 2007 року народження і хлопчик 2013. Чернігівська область, селище Гончарівське – влучання ракети. Дві жінки вбиті, триває розбір завалів. Пошкоджені будинок культури, школа, житлові будинки. Мої співчуття рідним та близьким загиблих!

Сьогодні ж російські ракети і дрони знову били по Одесі, по нашим південним районам. Загалом від початку тижня лише на території Одеської області від російського терору постраждали більше 20 людей, серед них двоє дітей.

Лише абсолютне зло може завдавати таких ударів. Буде відповідь. Окрім цього, буде ще більше консолідації світу для захисту і для спільних дій, іще більше енергії заради перемоги, іще більше прагнення справедливості, справедливого покарання Росії за всі злочини цієї війни. І таке покарання – буде".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!