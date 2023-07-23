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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 22 липня.

Завершилася 514 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Україна розробила власні системи ППО середньої дальності. "Це, звісно, не аналог Patriot, SAMP-T чи IRIS-T. Думаю, що ближче до HAWK або середньої дальності систем. Вони, власне, українського виробництва і української розробки", – повідомляє нардеп від "Слуги народу", заступник голови комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв.

- У НАЗК обіцяють перевірити не тільки військкомів, а й їхніх родичів, водіїв і коханок.

- Президент Володимир Зеленський звернувся до генсека НАТО Єнса Столтенберга з пропозицією невідкладно скликати раду Україна-НАТО через агресивні кроки РФ у Чорному морі.

- Rheinmetall передасть Україні нові боєприпаси для збиття російських дронів Зазначається, що Rheinmetall має поставити 300 тисяч снарядів для Gepard, 40 тисяч з яких будуть поставлені цього року.

- Блінкен застеріг від передчасних висновків щодо контрнаступу Збройних сил та очікує змін на фронті.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема, постаждали Гончарівське Чернігівської області; Стукалівка, Біловоди, Степне, Морозова Долина Сумської області та Гатище, Вовчанські Хутори, Бочкове, Кругле і Бударки на Харківщині.

На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше, Новомлинськ, Куп’янськ, Новоосинове та Синьківка Харківської області.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Надії, Макіївки, Невського Луганської області та Серебрянського лісу і Діброви на Донеччині. Завдав авіаційних ударів в районах Серебрянського лісу, Спірного та Діброви Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське і Білогорівка на Луганщині та Торське, Верхньокам’янське, Спірне і Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку, під щільним вогнем артилерії противника, наші захисники успішно відбили ворожі атаки в районі Григорівки.

На Авдіївському напрямку наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Первомайського Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районі Авдіївки.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Красногорівки та Марїнки.

На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Новомихайлівки та Благодатного Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Завдав авіаційного удару в районі Козацького Херсонської області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 30 населених пунктів, серед них Новодарівка, Малинівка, Червоне, Малі Щербаки, Степове, Лобкове, П’ятихатки Запорізької області; Дмитрівка, Тягинка, Садове, Дніпровське, Антонівка Херсонської області, місто Херсон, а також Очаків Миколаївської області.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Сьогодні правоохоронці доповіли мені про ситуацію з колишнім одеським військкомом. Йому повідомлено про підозру за фактами незаконного збагачення та порушення порядку несення військової служби. Логічно, що самим лише звільненням ця історія не мала завершитися. Державне бюро розслідувань та Офіс Генерального прокурора продовжують необхідні слідчі та процесуальні дії.

Усі деталі, які можна оприлюднити, правоохоронці обов'язково представлять суспільству. Та й загалом триває перевірка територіальних центрів комплектування, тобто військкоматів. І кожне таке «кабінетне» порушення десь у військовій ієрархії, будь-яка спроба якось там збагатитися принижує наших воїнів, наших героїв. Відповідальність за порушення – неминуча.



Слава кожному і кожній, хто робить Україну сильнішою! Слава Україні".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!