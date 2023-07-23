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До цього українець виступав у Болгарії.

Український нападник Денис Баланюк підписав контракт із Самгуралі, повідомляє прес-служба грузинського клубу.

Деталі угоди із 26-річним українцем не розголошуються.

Попереднім клубом Дениса був болгарський Спартак Варна, де він провів 26 матчів, у яких забив п'ять голів та віддав дві гольові передачі.

До цього Баланюк виступав за Дніпро, торпедо в країні-404, Віслу Краків, Олімпік, київський Арсенал та Марієхамн.

Наразі Самгуралі посідає третє місце у чемпіонаті Грузії, набравши 37 очок після 19 ігор.