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28-річний футболіст продовжить кар'єру у Саудівській Аравії.

Александар Мітрович виступатиме в Саудівській Аравії, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

За його інформацією, Аль-Хіляль практично погодив перехід серба. Залишилися останні деталі із Фулгемом. Щодо Мітровича, то його особистий контракт узгоджено вже давно.

За чутками, сума трансферу складе 40-50 мільйонів євро. В свою чергу, Фулгем підпише на заміну Рауля Хіменеса з Вулвергемптона.

Минулого сезону Мітрович провів 28 матчів за Фулгем, у яких забив 15 голів та віддав три асисти.