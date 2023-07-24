28-річний футболіст продовжить кар'єру у Саудівській Аравії.
АЛЕКСАНДАР МІТРОВИЧ, GETTY IMAGES
24 липня 2023, 00:07
Александар Мітрович виступатиме в Саудівській Аравії, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.
За його інформацією, Аль-Хіляль практично погодив перехід серба. Залишилися останні деталі із Фулгемом. Щодо Мітровича, то його особистий контракт узгоджено вже давно.
За чутками, сума трансферу складе 40-50 мільйонів євро. В свою чергу, Фулгем підпише на заміну Рауля Хіменеса з Вулвергемптона.
Минулого сезону Мітрович провів 28 матчів за Фулгем, у яких забив 15 голів та віддав три асисти.