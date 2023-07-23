Англія

Мексиканський форвард може продовжити кар'єру в Лондоні.

Напередодні стало відомо про те, що ключовий форвард Фулгема Александар Мітрович наполягає на переході до Аль-Хіляля, тому "дачники" вимушені шукати для нього заміну.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, Фулгем розпочав переговори із Вулвергемптоном щодо їхнього нападника Рауля Хіменеса, в якому лондонці бачать заміну для свого сербського гравця.

Відзначається, що Фулгем очікує рішення від свого головного тренера Марку Сілва, який також отримав пропозицію з Саудівської Аравії.

У минулому сезоні Рауль Хіменес провів за Вулвергемптон 20 поєдинків, у яких він забив 3 голи та віддав 1 асист. Його контракт із "вовками" спливає наступного літа.