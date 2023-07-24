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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 23 липня.

Завершилася 515 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Україна вже звільнила 50% захоплених рф територій – Блінкен. Держсекретар США заявив, що Україна відвоювала вже близько половини своїх територій, які були окуповані росією з початку повномасштабного вторгнення.

- Контрнаступ України може зайти в глухий кут через відсутність достатньої кількості зброї та підготовки українських військових – WSJ.

- Адміністрація президента США Джо Байдена відмовляється передавати Україні далекобійні ракети ATACMS, незважаючи на прохання з боку Києва і тиск американських законодавців – WP.

- Розвідка росії почала вивчати стан об’єктів енергетичної інфраструктури України, повідомляє українська військова розвідка.

- Мальдіви стали другим найбільшим постачальником мікросхем до рф після Китаю – ЗМІ. Згідно з митними даними, через Мальдіви до РФ було поставлено близько 400 тис напівпровідників на загальну суму 53,6 млн дол.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи ЗС білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність. Завдав авіаційного удару в районі Павлівки Сумської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема це Тимоновичі Чернігівської області; Середина-Буда, Угроїди, Юнаківка Сумської області та Козача Лопань, Бударки, Ветеринарне Харківської області.

На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Противник завдав авіаційного удару в районі Кучерівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна та Кислівка Харківської області.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Торського Донецької області. Завдав авіаційного удару в районі Серебрянського лісу на Донеччині. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку, під щільним вогнем артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки в районах Богданівки, Кліщіївки та північно-східніше Оріхово-Василівки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Богданівка, Іванівське, Дружба та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районах Авдіївки та Невельського. У той же час, ворог здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Авдіївка, Карлівка та Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Красногорівки та Мар’їнки. Ворог обстріляв понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Катеринівка, Мар’їнка, Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новомихайлівки та завдав авіаційного удару біля Благодатного Донецької області. Здійснив обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема це Золота Нива, Пречистівка, Вугледар, Благодатне Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення у районі Приютного Запорізької області. Завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки і Новоданилівки Запорізької області та Антонівки Херсонської області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів, серед них Новодаріївка, Гуляйполе, Гуляйпільське, Новоандріївка, Степове Запорізької області; Іллінка, Кам’янське Дніпропетровської області; Антонівка, Гаврилівка, Новоберислав, Республіканець Херсонської області, місто Херсон; а також Яселка Миколаївської області. Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Я дякую кожному й кожній, хто з Одесою. Дякую всім у місті, хто допомагає постраждалим та з розбором завалів. Рятувальники й лікарі, військові та поліцейські, волонтери й місцева влада, бізнес, який долучився. Дякую й усім містянам. Дуже важливо допомагати одне одному і своєму місту!

Окремо хочу подякувати й тим у світі, хто вже засудив цей черговий прояв російського зла. Не можна допустити, щоб люди у світі звикли до терористичних атак. Мішенню всіх цих ракет є не просто міста, села чи люди. Їхня мішень – це людяність і основи всієї нашої європейської культури. Не було ще таких терористів, які змогли б подолати світ, і у цих кремлівських божевільних теж не вийде.

Ми вже почали готуватися до наступного тижня. Буде багато різних подій, які обовʼязково посилять український захист. Я дякую Генсеку НАТО Єнсу Столтенбергу за оперативне скликання першого засідання Ради Україна – НАТО. Фактично одразу після нашої вчорашньої розмови була погоджена дата – вже цієї середи відбудеться засідання. Готуємо його змістовним.

Готуємо й нові пакети підтримки від партнерів – усе те, що наближає поразку російських терористів. Більше ППО для України, більше артилерії, більше далекобійної зброї. Рецепт закінчення війни очевидний: усе залежить від єдності та рішучості всіх, хто цінує свободу, культуру, життя".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!