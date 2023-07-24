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Український воротар пропустив двічі.

Італійський Мілан та мадридський Реал своїм товариським матчем у ранішній європейський час створили справжню футбольну атмосферу в американському місті Пасадена.

У воротах команди Карло Анчелотті цього разу повний матч провів українець Андрій Лунін, щоправда суперники виявились негостинними та відправили у ворота нашого співгромадянина одразу два м’ячі на самому старті гри.

При цьому Реал до перерви володів тотальною перевагою за володінням м’ячем, однак упоратись з оформленням власних голів так і не зумів.

Трохи краще в цьому плані команда Карло Анчелотті виглядала після перерви, коли подвійний удар від Федеріко Вальверде відновив рівновагу на табло.

На полі ж тим часом Мілан почав захоплювати ініціативу, щоправда останнє слово за собою залишив Вінісіус Жуніор.

Мілан — Реал 2:3

Голи: Томорі, 25, Ромеро, 42 — Вальверде, 57, 59, Вінісіус, 84

Мілан: Спортьєлло (Меньян, 70) — Калабрія (Ернандес, 70), Шимич (Жиру, 70), Томорі (Салемакерс, 70), Флоренці (Леау, 70) — Лофтус-Чік (Тіау, 70), Крунич (Адлі, 70), Побега (Рейндерс, 70) — Мессіас (Ромеро, 32), Коломбо (де Кетеларе, 70), Пулішич (К’єр, 70).

Реал: Лунін — Васкес (Карвахаль, 46), Мілітао (Алаба, 46), Фернандес (Рюдігер, 46), Менді (Вінісіус, 46) — Вальверде — Беллінгем (Пас, 64), Кроос (Модрич, 46) — Камавінга 9Чуамені, 46) — Діас (Родріго, 46), Хоселу (Гарсія, 46).

Попередження: Ромеро.