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Саудівський клуб має намір придбати сенегальця.

Ан-Наср продовжує роботу над трансфером Садіо Мане, повідомляє CBS Sports.

За інформацією джерела, за 31-річного футболіста саудівський клуб запропонує Баварії 40 мільйонів євро.

Що стосується вінгера, то йому запропонують особистий контракт, за яким він зароблятиме 40 мільйонів євро за сезон після вирахування податків.

Нагадаємо, що Мане приєднався до мюнхенського клубу минулого літа.

У рамках Бундесліги він провів 25 матчів, забивши 7 голів та віддавши 5 результативних передач.