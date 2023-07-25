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23-річний футболіст продовжить кар'єру у Бельгії.

Динамо та Андерлехт досягли домовленості про перехід до бельгійського клубу на правах оренди нідерландського півзахисника "біло-синіх" Джастіна Лонвейка.

Орендна угода розрахована на один рік з опцією викупу контракту гравця.

"Дякуємо Джастіну Лонвейку за час, проведений у нашому клубі та бажаємо успіхів у виступах за нову команду", — сказано на офіційному сайті Динамо.

Нагадаємо, Джастін приєднався до Динамо у вересні 2022 року, провівши у сезоні-2022/23 18 матчів (всі у чемпіонаті України).