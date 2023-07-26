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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 25 липня.

Завершилася 517 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на $400 млн — до нього увійдуть боєприпаси до HIMARS, NASAMS і Patriot, снаряди калібру 155-мм, понад 30 БМП Stryker.

- Міжнародні партнери нададуть Україні понад 244 мільйони доларів на потреби гуманітарного розмінування.

- Суд відправив під варту колишнього начальника Одеського обласного ТЦК Борисова на два місяці з можливістю внести заставу у розмірі 150 мільйонів гривень.

- Нардепа від ОПЗЖ Пономарьова відправили в СІЗО на 2 місяці без права застави — Офіс генпрокурора.

- У рамках підготовки до опалювального сезону в українські підземні газосховища вже закачали 80% від необхідного обсягу газу, також триває відновлення енергетики.

- Росія може атакувати цивільні судна в Чорному морі з метою знищення українського експорту після зриву "зернової угоди", попередив глава МЗС Британії Клеверлі.

- Бундесвер розкритикував дії ЗСУ під час контрнаступу – Bild. Секретний документ Бундесверу, присвячений діям Сил оборони під час контрнаступу, містить критичні оцінки використання ними опанованих на Заході методів ведення війни.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах Гур’їв Козачок і Піщане Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів, зокрема, під вогонь потрапили території північно-східніше Леонівки Чернігівської області; Середина-Буда, Бояро-Лежачі, Білопілля, східніше Угроїдів, південно-східніше Попівки Сумської області та Стрілеча, Огірцеве, Бочкове, Нестерне і Бударки Харківської області.

На Куп’янському напрямку авіаудари зафіксовано біля Тернів, Вільшаної та Кислівки, а артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше, Фиголівка, Дворічна, Западне, Куп’янськ, Одрадне, Кислівка Харківської області.

На Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Лимана, Ямполя, Сіверська, Спірного та Роздолівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили атаки противника в районах північно-західніше Оріхово-Василівки, південніше Іванівського та західніше Кліщіївки. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Диліївки та Предтечиного Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Кліщіївка, Часів Яр, Костянтинівка, Краматорськ, Північне, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Первомайського. Противник завдав авіаційних ударів біля Новокалинового, Авдіївки та Невельського. У той же час, здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Авдіївка, Ласточкине, Водяне, Первомайське та Карлівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Красногорівки та Мар’їнки. Ворог обстріляв понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Георгіївка, Максимільянівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Рівнополя Донецької області. Здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Парасковіївка, Новомихайлівка, Вугледар, Благодатне Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ.

Завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки, Оріхова, Лобкового Запорізької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 35 населених пунктів, серед них Новодарівка, Левадне, Степове, Лобкове, Кам’янське Запорізької області; Бургунка, Львове, Тягинка, Микільське, Дніпровське, Станіслав Херсонської області та місто Херсон.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Мільйони українців, українок день за днем, добу за добою максимально зосереджені на одному. Не на собі, не на своїх якихось бажаннях, а на захисті держави й життя. Але, на жаль, деяким особам здається, що війна десь там, десь далеко від них. Ніби купол Верховної Ради, чи стіни якихось там кабінетів, чи перелік якихось повноважень можуть закрити від реальності.

Ніхто не пробачить ані депутатам, ані суддям, ані «воєнкомам» чи будь-яким іншим посадовцям протиставлення себе державі. Комусь там острови та курорти під час війни, комусь там заробіток у «воєнкоматі», комусь там хабарі в судах. Для будь-яких державних посадовців – це зрада державних принципів, це зрада інтересів суспільства.

Коли днями шукаєш зброю для держави, коли вся увага тому, щоб була артилерія, були ракети, були дрони, коли бачиш постійно, відчуваєш постійно, яку моральну силу здобули для України наші воїни, наші люди, які роблять усе можливе й неможливе для перемоги та збереження свободи, тоді будь-яке внутрішнє зрадництво, будь-який «пляж» чи будь-яке особисте збагачення замість інтересів України викликають щонайменше лють. Лють. Запам’ятайте це.

Я хочу, щоб мене зараз почули всі депутати, усі посадовці. Ви повинні працювати в Україні та заради інтересів українського народу. Я вдячний тим депутатам, які дійсно займаються інтересами держави. А ті, хто думає, як би побільше часу провести за кордоном, та шукають собі «вигідні» відрядження, щоб можна було їх поєднати з бізнесом, з друзями чи «пляжами», – вас таких не буде".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!