Дивіться відео найкращих моментів контрольного матчу, що відбувся 26 липня 2023 року, 13:30.
Баварія — Манчестер Сіті, getty images
26 липня 2023, 16:59
У товариському матчі, який пройшов у рамках підготовки до нового сезону, Манчестер Сіті здобув перемогу над Баварією з мінімальною перевагою у рахунку.
До вашої уваги відео кращих моментів товариського матчу Баварія — Манчестер Сіті:
Баварія – Манчестер Сіті 1:2
Голи: Тель 82 – Макаті 21, Лапорт 86
Баварія: Зоммер (Ульрайх 46) – Мазрауї (Сарр 46), Павар (Тіквич 46), Упамекано (Станишич 46), Девіс (Кратциг 46) – Кімміх (Ґоретцка 46), Лаймер (Гравенберх 46) – Сане (Мане 46), Мусіала (Відович 46, Ібрагімович 83), Коман (Ваннер 46, Павлович 83) – Ґнабрі (Тель 46)
Манчестер Сіті: Едерсон – Аке (Аканджі 21), Діаш (Родрі 46), Стоунз (Бобб 46), Вокер (Канселу 46) – Ковачич (Філіппс 46), Льюїс (Лапорт 46) – Гріліш (Гомес 46), Макаті (Фоден 46), Бернарду Сілва (Перроне 72) – Альварес (Голанд 46)