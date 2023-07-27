Другое

Злива голів припала на американське місто Лос-Анджелес.

Лондонський Арсенал звітної ночі також брав участь у товариському матчі, зігравши в Лос-Анджелесі проти каталонської Барселони.

Команда Мікеля Артети так само не може розраховувати на допомогу українського універсала Олександра Зінченка, проте це жодним чином не завадило їй цього разу провести видовищне протистояння.

Барса забила першою вже на сьомій хвилині зусиллями Левандовські, проте "каноніри" невдовзі претендували на подвійний постріл від Букайо Саки, але англієць не реалізував пенальті, тоді як із гри забив.

Після цього "блаугранас" пожвавились в атаці та спромоглись забити ще раз посеред тайму, однак до перерви Арсенал знову встиг відігратись, тож відпочивали команди за бойового нічийного рахунку на табло.

Масовані зміни в обох складах відбувались поперерві, і призвичаїтись к новим умовам швидке встигли саме футболісти Артети. Вони відвантажили суперника два м’ячі, тоді як ті відповіли лише одного разу під завісу гри, після чого ще й Фабіу Вієйра додав один гол від себе.

Арсенал — Барселона 5:3

Голи: Сака, 13, Гаверц, 43, Троссар, 56, 78, Вієйра, 90 — Левандовські, 7, Рафінья, 34, Торрес, 88

На 22 хвилині Букайо Сака (Арсенал) не реалізував пенальті.

Арсенал: Рамсдейл — Вайт, Саліба (Ківьйор, 70), Габріель (Голдінг, 84), Тімбер (Тірні, 70) — Едегор (Вієйра, 62), Парті (Жоржиньйо, 70), Гаверц (Сміт-Роу, 46) — Сака (Коз’є-Дюберрі, 84), Жезус (Нкетіа, 78), Троссар (Мартінеллі, 78).

Барселона: тер Штеген (Пенья, 46) — Дест (Бальде, 46), Араухо (Фаті, 46), Крістенсен (Роберто, 46), Алонсо (Кунде, 46) — Педрі (Марін, 46, Ямал, 79), Ромеу (Гарсія, 46), Гюндоган (Кесс’є, 46) — Рафінья (Дембеле, 46), Левандовські (Торрес, 46), Абде (де Йонг, 46).

Попередження: Троссар, Гаверц, Вайт — Араухо.