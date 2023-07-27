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Дивіться відео найкращих моментів контрольного матчу, що відбувся 27 липня 2023 року, 05:30.

Лондонський Арсенал та каталонська Барселона звітної ночі провели виставковий матч у місті Лос-Анджелес (США), забивши на двох одразу вісім голів.

Результативна злива розпочалась із м’яча Роберта Левандовські, на який швидко відповів Букайо Сака, а потім ще й не забив із пенальті.

На цьому тлі гол від Рафіньї виглядав цілком закономірним розвитком подій, як і другий м’яч у відповідь від Кая Гаверца перед настанням перерви.

Після відпочинку в Барси повністю змінився склад і в підсумку команда Хаві не впоралась із суперниками — Арсенал забив двічі зусиллями Троссара, тоді як голу у відповідь від Феррана Торреса точно було замало для того, щоб перекрити ще й результативний постріл Вієйри.

До вашої уваги відео кращих моментів товариського матчу Арсенал — Барселона:

Арсенал — Барселона 5:3

Голи: Сака, 13, Гаверц, 43, Троссар, 56, 78, Вієйра, 90 — Левандовські, 7, Рафінья, 34, Торрес, 88

На 22 хвилині Букайо Сака (Арсенал) не реалізував пенальті.

Арсенал: Рамсдейл — Вайт, Саліба (Ківьйор, 70), Габріель (Голдінг, 84), Тімбер (Тірні, 70) — Едегор (Вієйра, 62), Парті (Жоржиньйо, 70), Гаверц (Сміт-Роу, 46) — Сака (Коз’є-Дюберрі, 84), Жезус (Нкетіа, 78), Троссар (Мартінеллі, 78).

Барселона: тер Штеген (Пенья, 46) — Дест (Бальде, 46), Араухо (Фаті, 46), Крістенсен (Роберто, 46), Алонсо (Кунде, 46) — Педрі (Марін, 46, Ямал, 79), Ромеу (Гарсія, 46), Гюндоган (Кесс’є, 46) — Рафінья (Дембеле, 46), Левандовські (Торрес, 46), Абде (де Йонг, 46).

Попередження: Троссар, Гаверц, Вайт — Араухо.