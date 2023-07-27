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19-річний футболіст виступатиме за австрійський клуб.

Зальцбург придбав Ніколо Турко у Ювентуса, повідомив офіційний сайт австрійської команди.

Контракт розрахований до літа 2028 року. Сума трансферу не називається, але згідно чуток, за свого футболіста Ювентус отримав чотири мільйони євро.

Турко провів 54 матчі за Ювентус U-19: на його рахунку 19 голів та 10 результативних передач. Також він зіграв 6 матчів у Юнацькій лізі УЄФА (6 матчів, 3 голи та 2 асисти).

Крім того, Турко виграв чемпіонат Європи U-19 у складі збірної Італії, де він відіграв чотири матчі.